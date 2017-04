Marche de l'espoir : se bouger pour la santé !

Récolter des dons pour la santé des enfants en Afrique et en Asie, c’est le but de Terre des hommes ! La traditionnelle Marche de l’espoir aura lieu à Bienne le 7 mai. Pour cette 27e édition, petits et grands se retrouveront au terrain des Marais de Mâche pour faire du sport et collecter de l’argent.

L’association intervient dans 17 pays, mais les bénéfices seront cette année principalement destinés aux enfants du Bangladesh.

Chantal Rey Bourquin, présidente du groupe de bénévoles de Bienne et du Jura bernois pour Terre des hommes, nous explique la situation du pays :