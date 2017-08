On découvre Firstresponder avec Christophe Amstutz

Des secouristes bénévoles en attendant l’intervention des professionnels

L’association Firstresponder pour la région Bienne-Jura bernois fête son premier anniversaire. Elle a notamment pour but de former et de gérer les premiers répondants. Ces bénévoles secouristes ont pour mission de compléter la chaîne d’urgence et d’intervenir avant l’arrivée des services de sauvetage professionnels.

Christophe Amstutz, responsable du concept Firstresponder pour la région Bienne-Jura bernois était dans La Matinale mercredi pour en parler. Nous lui avons tout d’abord demandé de tirer le bilan de cette première année.