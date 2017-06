On prend de la hauteur...

Des hommes volants vont envahir le ciel de l’Arc jurassien dès jeudi. La 3e édition de la Jura’ltitude est au programme jusqu’à dimanche. Cette épreuve de marche et vol en parapente va rassembler 18 pilotes. Ils seront neuf au départ des deux parcours, le Challenge et l’Alternative. Ces sportifs s’affronteront sur un vaste espace, entre St-Ursanne, la Schwengimatt vers Balstahl et le Creux du Van.

La Jura’ltitude ressemble à une grande course d’orientation avec des balises placées à différents points de l’Arc jurassien. Les pilotes ont quatre jours pour en atteindre le plus possible. Le départ et l’arrivée se trouvent à St-Ursanne.

Sur les 18 pilotes engagés cette année, la moitié a déjà pris part à l’épreuve. C’est le cas du parapentiste de Court, Beat Howald :