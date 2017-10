Vous avez peut-être déjà entendu des adolescents parler entre eux et vous avez eu l'impression de ne rien comprendre. Pas de souci, pop culture est là pour vous aider à rattraper le temps.

Chaque mercredi on apprend un mot du langage des jeunes et de la communauté internet, aujourd'hui on s'intéresse au terme: ça passe crème. Yves vous a demandé ce que ça voulait dire.