User ses souliers en parcourant des kilomètres à pied, c’est une excellente idée, mais attention à ne pas se blesser.

Le sport sera à l’honneur, mardi 28 mars à la Sociét’halle à Moutier, dans le cadre d’une conférence intitulée : « Sport prévention et traitement des problèmes médicaux fréquents ». Des médecins, mais également des sportifs de haut niveau y participeront. Parmi eux, la perchiste Nicole Büchler, ou encore le sprinter Pascal Mancini.

Dominique Sartori, directeur général de l’Hôpital du Jura bernois et organisateur de cette conférence, nous explique quels sont les sports qui engendrent le plus de blessures :