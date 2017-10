Un film muet de la région datant de 1939

A l’occasion de la journée mondiale du patrimoine audiovisuel qui se tiendra ce vendredi, le centre de recherche et de documentation du Jura bernois, Mémoire d’Ici, a prévu de projeter un film muet du 15e concours jurassien de ski à St-Imier et Mont-Soleil datant du 28 et 29 janvier 1939.

Ce film de 19 minutes réalisé à l’époque par Pierre Nicolet, pharmacien et photographe, relate les courses de ski de fond, de slalom et de saut, près de 250 skieurs ont participé à ce concours.

La Matinale a reçu dans ses studios la responsable administrative de Mémoire d'Ici, Séverine Perret, nous lui avons demandé si ce film représentait une perle rare.