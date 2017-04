Un nouveau marché artisanal mensuel va voir le jour à Court. L’initiative a été lancée par des citoyens du village et des alentours.

A leur manière, ils veulent préserver l’environnement et mettre en valeur le savoir-faire local et régional. Marlies Soltermann et Désirée Marti font partie de l’organisation. Marlies Soltermann nous explique quels sont les objectifs de ce nouveau marché :