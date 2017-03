Une exposition pour fêter la naissance d’un pasteur prévôtois

Une exposition retrace la vie de John Bost né le 4 mars 1817 à Moutier et des membres de sa famille. Elle est présentée depuis mardi à la Collégiale de Moutier et a pour titre : « La saga Bost, une famille protestante à travers l’histoire du 17e au 21e siècle ».

Marc Seiler, pasteur du Par8 à Grandval et organisateur de cette exposition, il nous explique ce qui différencie John de ses 9 frères et sœurs :