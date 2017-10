Une lueur d’espoir dans un Burundi tourmenté

Malgré une vie marquée par les pires horreurs, Marguerite Barankitse garde toujours le sourire. Cette humanitaire burundaise, qui a fondé l’association Maison Shalom, recueille depuis plus de 20 ans, les enfants touchés par la guerre dans son pays. Maggy, comme on la surnomme, les accueille tous peu importe leur ethnie ou leur religion.

Le Burundi, pays encore plus petit que la Suisse mais peuplé par plus de 11 millions d’habitants, est situé en Afrique de l’Est. Il a pour voisin la Tanzanie, le Rwanda et la République Démocratique Du Congo. Depuis son indépendance le 1er juillet 1962, des conflits n’ont cessé de diviser la société burundaise.

La vie de Marguerite Barankitse a basculé le 24 octobre 1993 dans sa ville de Ruyigi.