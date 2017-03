Pour cette première volée d’albums du printemps 2017, on a assisté à un retour que peu de monde attendait, celui du groupe The Jesus And Mary Chain. Les Ecossais, aujourd'huit considérés comme précurseurs du shoegaze, ont lancé leur carrière au milieu des années 80 proposant un rock à guitare mêlant des influences aussi diverses qu’inattendues.

On retrace leur carrière par le biais de leur discographie.