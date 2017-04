On vous avait présenté cette nouvelle chaîne YouTube il y a quelques temps. Et tout le monde s'en fout parle de sujets très importants à l'humanité avec beaucoup d'humour. On prend conscience, on apprend et on rigole, un cocktail très apprécié sur la toile.

En 2 semaines la chaîne qui comptait 30'000 abonnés et passé en 45'000 preuve que la formule fonctionne.

La dernière vidéo consacrée à l'eau potable (ci-dessous) est un véritable régale. Si vous désirez être au courant de toutes les nouveautés de la chaîne "et tout le monde s'en fout" vous savez ce qu'il vous reste à faire.