C'est une nouvelle chaîne qui monte, qui monte. Et tout le monde s'en fout vous apprends des trucs de la vie sur un ton humoristique et un brin sarcastique.

Dans sa dernière vidéo sur les émotions, on fait connaissance avec notre cerveau, et on remarque vite qu'on ne l'écoute pas tant que ça.

La chaîne « et tout le monde s'en fout » est au début de sa gloire, comptabilisant déjà 31'000 abonnés en 2 mois, mais on sent que c’est partis pour grossir et pour durer.