Mais qui est donc Marie Marvingt?

La chaîne YouTube Axolot, spécialisé dans les curiosités du monde, a lancé une nouvelle série sur des personnalités oubliés qui ont connu un destin hors du commun.

Patrick Baud nous raconte l'histoire de Marie Marvingt, celle que l'on surnommait la fiancée du danger et à juste titre! Son parcours dépasse l'entendement et prouve qu'une femme peut tout à fait rivaliser avec les hommes et écrire l'histoire.

Vous trouverez toutes les péripéties de Marie Marvingt dans la vidéo ci-dessous. Et si vous désirez soutenir les projets d'Axolot, le Youtuber lance un appel au don pour financer des projets « découvertes » à l'étranger.