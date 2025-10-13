La liste des noms des 20 otages vivants devant être libérés publiée

La branche armée du Hamas publie la liste des noms des 20 otages vivants devant être libérés
Photo: KEYSTONE/AP/Emilio Morenatti

La branche armée du Hamas a publié lundi matin les noms des 20 otages israéliens vivants retenus à Gaza dont la libération est attendue dans la journée dans le cadre d'un échange avec des centaines de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

'Dans le cadre de l'accord [de cessez-le-feu et] pour l'échange de prisonniers, les Brigades al-Qassam ont décidé de libérer les prisonniers sionistes vivants suivants', indique un communiqué du groupe armé en publiant la liste des noms de vingt otages qui étaient jusque-là présumés vivants.

/ATS
 

