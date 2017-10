25 ans après, on ressort la BO de Bodyguard

Cette année, le film Bodyguard fête ses 25 ans, l’occasion donc de ressortir la BO mythique de ce long métrage !

En effet, c’est sous le nom : I wish you love : more from the bodyguard que sortira cette bande originale le 17 novembre prochain, soit vraiment 25 ans jour pour jour, après la sortie de la BO originale…

Pas de titre inédit au programme mais de nouvelles versions des chansons qui ont bercé cette histoire d’amour, notamment des versions live que la regrettée Whitney Houston avait chanté lors de la tournée The Bodyguard Tour entre 1993 et 1995…

Et avant d’en écouter un extrait, sachez qu’à ce jour, la BO de Bodyguard reste la BO la plus vendue de tous les temps, rien que ça !