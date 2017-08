Amir dans tous ses états...

Amir, le chanteur révélé par The Voice en France puis qui a représenté ce pays à l’Eurovision, sera de retour sur le devant de la scène le 27 octobre avec un nouvel album.

On n’en connait pas encore le nom, mais on a d’autres infos à vous révéler à ce sujet puisqu’Amir a déclaré : J'ai déjà écrit 17 titres. Le disque aura la même couleur musicale que le premier, mais les thèmes changent : je vais davantage parler d'amour et aborder des sujets sociétaux…

Un premier extrait a d’ailleurs été dévoilé il y a quelques jours… Il s’intitule Etats d’amour !