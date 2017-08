Après 5 ans d'absence, Pink fait son grand retour !

Après 5 ans d’absence, elle fait son grand retour en 2017 ! On vous présente ce matin le nouveau titre de Pink !

Son dernier album, Truth about Love, était sorti en 2012 et avait connu pas mal de succès notamment grâce aux singles Try ou encore Just Give me a reason avec Nate Ruess !

Pour son nouveau single dévoilé le 10 août, elle a changé un peu de style… Elle se dirige plus vers l’électro, qu’est la grande mode en ce moment, après tout, même James Blunt et Ed Sheeran s’y sont mis dans leurs derniers albums…

Son nouveau single, What about us, annonce un nouvel album engagé, un album sur lequel Pink se réinvente tout en nous prouvant qu’elle a toujours encore une voix reconnaissable entre mille… Sur sa page Facebook, elle a d’ailleurs annoncé que ce nouveau disque s’intitulera Beautiful Trauma et sortira le 13 octobre prochain…

On l’a attendu 5 ans, on peut bien l’attendre encore deux mois cet album, surtout qu’en attendant on peut écouter en boucle ce premier single !