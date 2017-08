...Baby One More Time en vinyle !

Si vous aimez Britney Spears et les vinyles, on a une bonne nouvelle pour vous !

L’enseigne de vêtements américaine Urban Outfitters, une des marques préférées des Hipsters, mettra en vente des vinyles du tout premier album de Britney Spears, …Baby One More Time ! Cet album a lancé la carrière de Britney Spears alors qu’elle était âgée de seulement 17 ans !

Mais ne vous réjouissez pas trop vite, seulement 2'500 exemplaires seront mis sur le marché et apparemment les précommandes sont déjà sold out !

Les fans de la princesse de la pop supplient déjà l’enseigne de vêtements de produire plus d’exemplaires, mais pour l’instant, Urban Outfitters n’a pas confirmé qu’ils augmenteraient leurs stocks…

En attendant, on peut se rafraîchir la mémoire en regardant à nouveau Britney Spears en uniforme scolaire dans le clip Baby One More Time !