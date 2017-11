Beyoncé va rugir !

Les rumeurs étaient donc vraies : Beyoncé sera bel et bien Nala dans le remake du dessin animé Disney, Le Roi Lion !

Depuis quelques années, la compagnie Walt Disney s’est fixé un objectif : faire découvrir à la jeune génération ses grands classiques dans des remakes qui mélangent images de synthèse et images en prises de vue réelles. Ça leur réussit plutôt bien en ce moment avec Alice au pays des Merveilles, Cendrillon, Le Livre de la Jungle, ou encore la Belle et la Bête qui, à ce jour, est le plus gros succès cinématographique de l’année 2017.

Disney ne va donc pas s’arrêter là et planche donc sur les futures productions comme Mulan, Dumbo, Aladdin ou le très attendu Roi Lion. Justement, l’intégralité du casting du Roi Lion vient d’être révélée, et, en effet, après des mois de rumeurs, Beyoncé interprétera bel et bien Nala, l’amoureuse de Simba !

La sortie est prévu pour l’été 2019, et je vous laisse découvrir le reste du casting ci-dessous :