Claudio Capéo nous dit tout !

Cela fait plus d’un an que Claudio Capéo a sorti son album éponyme dont on a entendu déjà trois singles : ça va ça va, un homme debout et riche… Il n’en reste pas là en nous dévoilant cette semaine un nouvel extrait : Dis-le moi !

Un morceau qui pourrait bien nous bercer tout l’automne et qui ne nous déçoit pas du tout si on est déjà fan de ses premiers essais…

Si Claudio Capéo est un artiste discret, c’est aussi parce qu’il est en tournée en ce moment, une tournée qui n’a sans cesse été rallongée tant les demandes étaient grandes… Il enchaînera d’ailleurs avec les grandes salles dès le 15 novembre avec un passage à Morges le 22 mars et à Genève le lendemain…