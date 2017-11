Demi Lovato nous émeut...

Dans l'émission BBC Lounge, diffusée sur BBC, une radio anglaise, les artistes chantent leurs chansons en direct mais surtout, ces artistes reprennent ensuite un morceau d’un autre chanteur, et souvent, ça donne des résultats bien surprenants.

Cette semaine, c’est Demi Lovato qui s’est prêtée au jeu. Alors qu’elle faisait la promo pour son dernier album sorti fin septembre, elle a décidé de reprendre la belle ballade Too Good At Goodbyes de Sam Smith. Et on ne va pas se priver d’écouter cette belle version :