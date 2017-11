Deux nouveaux singles pour BB Brunes !

Deux pour le prix d’un, c’est ce que nous propose le groupe BB Brunes cette semaine !

En effet, pour promouvoir leur dernier album, Puzzle, le groupe a décidé, non pas de sortir un nouveau single, mais deux, réunis dans un long clip de 7 minutes 34. Ce sont les chansons « Terrain vague » et « Pyromane » qui sont à l’honneur. La première est plus douce, plus mélancolique, alors que la seconde sonne plus festive même si le sujet ne semble pas tout à fait joyeux.

Le clip réunissant ces deux morceaux prend la forme d’un court métrage qui met en scène des protagonistes, dont les membres du groupe, dans une maison. On ne connait pas vraiment la nature de leurs liens. D’ailleurs, en légende de la vidéo on peut lire : Pourquoi BB Brunes et leurs hôtes sont-ils rassemblés dans cette grande maison ? Autour de quel événement sont-ils réunis ? Une fête, une banale réunion de famille ? Sont-ils simplement voisins ? Rassemblés à la suite d’une catastrophe ?

Pour vous faire votre propre idée, pour répondre vous-mêmes à ces questions, je vous propose tout simplement de visionner la vidéo ci-dessous :