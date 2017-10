Douceur et tristesse avec Louane...

Depuis le succès de son premier album, Louane a varié les plaisirs, jouant notamment dans plusieurs longs-métrages à succès…

Cette année, elle a décidé de revenir sur la scène musicale avec un second album attendu pour le 10 novembre… Cet été, elle en avait déjà dévoilé un titre bien dynamique, On était beau… Il y a quelques jours, elle a publié sur YouTube le clip de Si T’étais Là, une ballade qui est directement adressée à toutes ces personnes parties trop tôt… Le clip est aussi doux que la chanson, il est présenté sous forme de petit dessin animé qui me rappelle un peu la bd Lou de Julien Neel…