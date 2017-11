Eminem fait son grand retour avec... Beyoncé !

Ça fait quatre ans qu’Eminem n’a plus rien sorti. Son dernier album « The Marshall Mathers LP 2 » était un franc succès avec notamment The Monster en duo avec Rihanna.

En parlant de duo, c’est avec une autre grande voix féminine qu’il fait son retour cette semaine. En effet, Eminem vient de dévoiler Walk on Water avec… Beyoncé ! Sur cette chanson, le rappeur originaire de Détroit fait place à ses doutes, à ses craintes de ne pas être à la hauteur des attentes.

Quant à un éventuel album, aucune date de sortie n'a été annoncée officiellement, mais certaines rumeurs présagent que l’album paraitra ce vendredi ! En attendant, on découvre donc ce single prometteur en duo avec Beyoncé :