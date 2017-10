Encore une ballade romantique puissante pour Sam Smith

Ceux qui aiment les ballades romantiques puissantes seront servis ce matin puisqu’on vous propose tout de suite de découvrir le nouveau single de Sam Smith, Pray !

Une chanson qu’il a dévoilée il y a juste quelques heures en même temps qu’il a annoncé la date de sortie de son nouvel album… Sortez vos agendas, il sera dans les bacs le 3 novembre prochain, s’intitulera The Thrill Of It All et sera composé de 10 titres…

A propos de cet album, Sam Smith a déclaré qu’il y racontait la relation tumultueuse dans laquelle il était…