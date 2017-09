Et encore un nouveau morceau pour Nick Jonas !

Nick Jonas est très prolifique en ce moment… Alors qu’il avait débuté sa carrière aux côtés de ses frères dans le groupe Les Jonas Brothers, il ne s’est jamais vraiment arrêté de faire de la musique une fois que le groupe se soit dissout…

L’année passée il avait sorti un album intitulé Last Year Was Complicated qui a connu son petit succès, surtout aux Etats-Unis… Cette année, il a effectué plusieurs duos, avec Tove Lo ou encore Nicki Minaj pour la bande originale de Cinquante Nuances plus sombres et il semblerait bien qu’il soit déjà en train de préparer un nouvel album !

Il y a quelques semaines, il sortait un morceau intitulé Remember I Told You avec Anne-Marie et Mike Posner et il y a quelques jours, il nous a dévoilé un extrait plus doux qui pourrait plaire à votre fibre romantique… Il s’intitule Find You et on vous pouvez en visionner le clip ci-dessous, où vous pouvez admirer un Nick Jonas complètement perdu dans le désert à la recherche de sa dulcinée...