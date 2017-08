Et si on devenait amis avec Justin Bieber ?

Après avoir conquis un nouveau public avec son album Purpose fin 2015, Justin Bieber avait commis pas mal de frasques… Il a insulté ses fans lors d’un concert, en a agressé un autre à Barcelone, il refuse les photos avec les gens qu’il rencontre et surtout, il a annulé la fin de sa tournée :

« Je finis par me sentir vidé de mon énergie et malheureux. Je veux apporter du bonheur aux gens et les faire sourire, mais pas à mes dépens, et je pars toujours en étant tellement mentalement et émotionnellement exténué qu'on approche de la dépression. » a-t-il déclaré…

Est-ce que les Beliebers, donc les fans de Justin, lui pardonneront-ils ? Sûrement… Surtout que Justin a sorti hier un nouveau son intitulé Friends, co-écrit avec Julia Michaels…

Friends est le titre parfait pour renouer avec son public puisqu’il raconte la fin d’une relation et Justin se demande s’ils peuvent encore rester amis… Mais oui Justin, on reste pote, c’est promis et on écoute ton titre Friends pour fêter tout ça !