Evanescence, un groupe toujours encore hypnotisant...

On vous l’annonçait il y a quelques semaines, le groupe Evanescence fera son grand retour avec un nouvel album intitulé Synthesis le 10 novembre prochain… Un album qui dépoussière les anciennes chansons en les réenregistrant en version orchestrale…

En plus de reprendre leurs chansons phares, Evanescence sortira quand même quelques nouveaux morceaux… Il y a quelques jours, ils ont levé le voile sur une nouvelle chanson nommé Imperfection… Un morceau avec plein d’instruments, mais avec une touche plus électro, plus rap presque dans certains passages…

Le clip de la chanson est très artistique aussi et montre la dépression et le fait de devenir adulte avec de belles images parfois sombres, mais belles malgré tout…