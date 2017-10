Florian : un nouvel artiste à suivre ?

Vous n’avez peut-être pas encore entendu parler de lui, mais bientôt, je pense, que vous ne pourrez plus passez à côté de ce phénomène… Il s’appelle tout simplement Florian, sans plus, et il vient de publier son premier single « Elle voulait de l’or »…

Parmi ses influences, il cite Ben Harper, Ed Sheeran ou encore Jason Mraz… Pourtant, son premier morceau s’inscrit plutôt dans la veine électro chill comme The Chainsmokers ou encore Major Lazer… Pour ce premier single, il a d’ailleurs fait appel à Skalpovich, qui est à l’origine de Dernière Danse d’Indila ou encore Sur ma route de Black M…

Je pense que ce Florian est un artiste de suivre de près, en tout cas, son premier single est prometteur… Je vous invite à visionner ce clip envoutant, tourné en Corse :