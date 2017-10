Hommage à Johnny...

Les fans de Johnny vont se régaler ces prochaines semaines ! Non seulement le rockeur le plus connu de France participe au nouvel album de son ami Eddy Mitchell et planche sur un nouveau disque en collaboration avec Maxime Nucci, alias Yodelice, notamment, mais en plus de cela, plusieurs artistes lui rendent hommage sur un opus intitulé : On a tous quelque chose de Johnny ! Cet album sera dans les bacs le 17 novembre prochain et comptera donc des reprises signées Nolwenn Leroy, Amel Bent, Garou, Kendji, Slimane, Benjamin Biolay, Florent Pagny, Louane, Calogero, Patrick Bruel et j’en passe ! Bref plein de beau monde ! Pour l’instant, aucune chanson n’a été dévoilée dans son intégralité mais on peut déjà entendre plusieurs extraits dans une vidéo publiée sur la page Facebook de Johnny... Croyez-moi, elle donne vraiment envie de découvrir tout cet album !