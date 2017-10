Jake Bugg et Noah Cyrus nous plonge dans l'âge d'or du jazz

Dans la famille Cyrus, je demande la petite sœur, Noah… Alors qu’elle connaît déjà un beau succès avec plusieurs chansons, celle-ci serait en train de préparer son tout premier album…

En plus de ce travail bien personnel, Noah a collaboré avec Jake Bugg, jeune chanteur anglais qui a sorti il y a quelques semaines son 4ème disque… Il s’intitule Hearts That Strain et sur cet album nous pouvons justement écouter un morceau bien jazzy en collaboration avec Noah Cyrus… Il s’intitule Waiting, le clip est entièrement tourné en noir et blanc, de quoi nous plonger dans l’âge d’or du jazz autant en musique qu’en image…