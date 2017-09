K-Maro nous dévoile un nouveau projet étonnant !

Qui en 2004 n’a pas chanté et dansé sur le titre Femme Like U de K-Maro, hein ? Pas grand monde… On a tous adoré ou détesté mais on a en tout cas tous connu ce titre qui était un gros tube de l’été…

K-Maro avait par la suite sorti d’autres morceaux avec plus ou moins de succès mais n’a plus sorti d’album depuis 2010… Pourtant, il est loin d’être inactif depuis 7 ans puisqu’il est à la tête d’une agence de management et arbore également la casquette de producteur ou de directeur artistique notamment pour Shy’m…

Pour son retour sous les deux de projecteurs K-Maro, de son vrai nom Cyril Kamar, a décidé de s’entourer de tout un collectif sous le nom de Kamar & The Bugged Crew… 16 artistes incluant des réalisateurs, des photographes, des chorégraphes et j’en passe composent ce projet… A propos du groupe, Cyril a déclaré : Je leur ai dit : Je n'ai pas d'argent, pas de budget. Je ne sais même pas quelle forme cela prendra ni dans quelle direction ça partira. Mais nous avons des goûts raffinés. On connaît l'art. On a des contacts. Donc mettons-nous ensemble au travail et voyons où cela nous mène.

Où ça les mène pour l’instant, c’est à un premier single intitulé Mary qui mélange plusieurs formes d’art dans un clip ensorcelant... Ce titre figurera sur un EP intitulé Mirrors dont la sortie est prévue le 13 octobre après un vernissage à Paris…