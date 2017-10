LP nous déroute, une fois de plus !

Alors qu’elle compte déjà 15 ans de carrière derrière elle, elle ne s’est fait connaître que l’année dernière à 34 ans avec son tube Lost On You, et depuis, on ne peut plus se passer d’elle ! Et oui, LP, est de retour !

Depuis le succès de cette chanson, Lost On You, elle a sorti un album du même nom qui a connu un grand succès… Elle en a sorti plusieurs singles, le dernier en date, 5ème déjà de ce disque, s’intitule No Witness… Le clip de la chanson est déroutant, faisant danser des corps nus, montrant un couple d’homosexuels agressés, bref, LP dénonce une fois de plus les travers de notre société avec ce sujet qui lui tient à cœur, car rappelons-le, la chanteuse elle-même est fiancée à une autre femme…