La fin des One Direction lui réussit plutôt bien...

La fin des One Direction semble bien réussir à Liam Payne… Son premier single Strip That Down a été certifié disque de platine, confirmant le succès qu’il connaît aux quatre coins de la planète…

Il y a quelques jours, il nous a dévoilé un nouveau single Bedroom Floor, produit à nouveau par Steve Mac, qui était déjà présent sur Strip That Down, mais qui est aussi connu pour avoir collaboré avec Pink, Ed Sheeran ou encore Zara Larsson… Et en plus de Steve Mac, sachez que Charlie Puth a co-écrit cette nouvelle chanson qui mêle sensualité et amour… Sur ce morceau, Liam Payne semble s’adresser à une fille qui pourrait être son ex… Dans le refrain, on saisit les paroles suivantes : « Tu m’avais dit que c’était fini, mais tes vêtements disent autre chose sur le sol… »