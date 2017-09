La star des années 2000 est de retour !

On ne l’attendait plus au tournant et pourtant, elle sera bel et bien de retour avec un nouvel album le 17 novembre prochain… Celle qui avait besoin d’amour sur un air latino avec sa meilleure amie reviendra sur le devant de la scène… C’est bien sûr de Lorie dont il s’agit.

Hier soir, elle a dévoilé un extrait, très court, de son album qui s’intitulera Les choses de la vie.

Le premier single s’intitulera donc « La vie est belle » et ressemblera à ça :