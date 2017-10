Le bel hommage de Miley Cyrus aux victimes de Las Vegas

Suite à la fusillade de Las Vegas qui a fait de nombreux blessés et morts, certaines stars ont décidé de rendre hommage aux familles et aux victimes de ce massacre dont Miley Cyrus. Invitée au Talk Show de Jimmy Fallon, elle a décidé d’interpréter The Climb, un de ses morceaux qu’elle n’a plus chanté depuis 6 ans… Si elle a choisi ce morceau, c’est à cause des paroles… Sur son compte instagram elle a expliqué : « En l'honneur des vies perdues, des blessés et des personnes affectées par la tragique fusillade à Las Vegas, Jimmy Fallon et moi avons dédié ce show aux victimes non pas seulement pour faire le deuil de cet événement horrible, mais pour encourager l'unité, la paix et l'espoir ! Donc on a commencé cette semaine avec une chanson que je n'ai pas chantée sur scène depuis des années... The Climb. Ces mots ont plus de sens que jamais... Je vous envoie mon amour ! Profitez du show ce soir. J'espère que l'on pourra vous faire sourire, même avec cette immense peine.»