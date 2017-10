Loïc Nottet se déguise pour Halloween !

Halloween semble inspirer certains de nos artistes préférés dont le jeune belge Loïc Nottet qui dévoile en ce jour d’Halloween un morceau inédit, Doctor, qui ne figure donc pas sur son premier album Selfocracy sorti plus tôt cette année.

Quelques notes nous rappellent des musiques de film d’horreur. Dans le clip, on sent aussi l'inspiration des films d'épouvante... Il y a quelques semaines, nous pouvions redécouvrir l’effrayant clown Grippe-Sou dans « ça » adapté du roman de Stephen King, et apparemment ça a inspiré Loïc Nottet qui se déguise en clown maléfique justement pour les besoins du clip que vous pouvez visionner ci-dessous :