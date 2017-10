Louane nous émeut à nouveau...

Plus que quelques jours à patienter avant de découvrir le second album de Louane qui sera donc dévoilé le 10 novembre prochain… Son premier disque « Chambre 12 » s’était écoulé à plus d’un million d’exemplaires, on imagine donc que la pression est grande pour la jeune femme… Heureusement, elle n’est pas seule et elle s’est entourée de beaucoup d’artistes pour cet opus dont Julien Doré, Vianney, Benjamin Biolay ou encore Loïc Nottet !

Pour nous faire patienter, elle avait dévoilé il y a quelques jours un second extrait de son album « Si t’étais là »… Un morceau qui se veut d’ailleurs représentatif de cet album qu’elle définit comme le passage de l’adolescence à l’âge adulte… Tout comme pour « On était beau », elle a enregistré une version acoustique de « Si t’étais là », et je ne savais pas que c’était possible, mais elle est encore plus touchante que la version que l’on découvrait il y a quelques jours…