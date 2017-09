MC Solaar a besoin d'un sonotone...

Ça fait 10 ans qu’il n’avait pas sorti de nouvelle chanson, les fans l’attendaient donc au tournant pour son grand retour… On découvre ensemble le nouveau titre de MC Solaar !

Son nouvel album Géopolitique sortira le 3 novembre prochain et en attendant de découvrir cet opus, MC Solaar a dévoilé il y a quelques jours Sonotone, un titre qui évoque le temps qui passe… Concernant cette chanson, le rappeur a évoqué : « Ça parle de quelqu'un qui a envie de retrouver sa jeunesse, qui commence à avoir des signes de vieillissement jusqu'à porter un sonotone. Ce n'est pas encore moi. Je me suis mis un autre personnage. En même temps, ça doit quand même me travailler car j'ai écrit à la première personne »

Au niveau du texte, on retrouve bel et bien la touche MC Solaaresque mais côté musique, on entend que le MC a dû s’adapter aux modes actuelles… Les sons sont très modernes tout comme le clip d’ailleurs...

Personnellement, je trouve ce titre plutôt réussi, le thème parle à Monsieur et Madame tout le monde et MC Solaar s’est très bien adapté aux courants musicaux actuels…