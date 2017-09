Manuel Turizo, le Justin Bieber colombien...

On vous propose de découvrir une douceur colombienne qui est classée 4ème au Honduras… Una Lady Como Tù de Manuel Turizo…

Cet artiste colombien de tout juste 16 ans cartonne en ce moment dans les pays latins avec ce tube dévoilé cette année qui cumule plus de 262 millions de vues sur YouTube… Un phénomène qui n’est pas passé à côté de CMN, un groupe de marketing qui s’occupe notamment de l’image d’artistes comme Marc Anthony et Nicky Jam en Amérique du Sud et du Nord… Je ne sais pas pour vous, mais je sens que bientôt ce Justin Bieber colombien pourrait débarquer en Europe…