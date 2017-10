Mariah Carey se met déjà en mode Noël !

Ah, Noël approche à grands pas… Enfin, peut-être que j’exagère un peu, puisque c’est dans 61 jours…

J’adore Noël… Mais je pense que quelqu’un qui aime plus Noël que moi, c’est Mariah Carrey… La chanteuse cartonne chaque année avec son All I Want For Christmas is you et donne en cette période des concerts en l’honneur de sa fête favorite…

Cette année, elle rendra aussi hommage à Noël en prêtant sa voix à un personnage du dessin animé L’étoile de Noël… et en plus de prêter sa voix, elle bercera les aventures du personnage avec la chanson The Star…

Le dessin animé suivra Bo, un âne qui en a marre de travailler dans le moulin dans son village… Un jour, il décide de quitter son train-train quotidien, et lors de ses aventures, il rencontrera une adorable brebis, une colombe et trois chameaux désenchantés… Vous l’aurez peut-être deviné, ces animaux sont ceux présents lors du premier Noël ! Fallait y penser…