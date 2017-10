Le chanteur français de Reggae, Naâman, sortira un nouvel album ce vendredi 6 octobre… Pour fêter tout cela, il a vient de sortir un nouveau morceau avec plein de beau monde dans le clip !

La chanson s’intitule Love is allowed et délivre un beau message de paix et d’amour… Dans le clip de la chanson, on peut notamment y retrouver les rappeurs Bigflo et Oli ainsi que Tryo, rien que ça !