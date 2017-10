On fait durer l'été avec Julien Doré...

On profite de l’été indien avec Julien Doré qui nous emmène à Porto-Vecchio dans son nouveau clip… Un clip qui le montre sur un bateau, seul, avec son chien, au milieu de l’océan, de quoi nous rappeler un peu le film « L’Odyssée de Pi »… Franchement, je dois vous avouer que je regarde rarement les clips vidéos jusqu’au bout, mais celui-ci m’a complètement émerveillée et fascinée… Si vous avez envie de vous évader pendant plus de 3 minutes, je vous invite à visionner cette vidéo ci-dessous...

Sinon, rappelons que Julien Doré sortira une réédition de l’album « et » ou esperluette, un album qui contiendra notamment une version live de ses morceaux…