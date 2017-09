On vous l’annonçait il y a quelques jours, Louane sortira son nouvel album le 10 novembre prochain… En attendant, elle fait patienter ses fans avec quelques surprises comme une reprise acoustique de son titre On était beau, un morceau qui marquait son retour mais surtout un changement de style musical un peu plus électro…

Sur cette version piano-voix, on peut à nouveau admirer la qualité vocale et d’interprète de la chanteuse et peut-être faire un brin plus attention aux paroles qui sont bien mises en valeur…