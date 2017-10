On voyage avec Rita Ora !

Rita Ora avait sorti un premier album en 2012, et depuis, elle a aussi fait du cinéma, de la télé, quelques featurings avec notamment Chris Brown, Charli XCX ou encore Avicii… Début 2018, elle sortira son nouvel album…

La chanteuse britannique avait dévoilé il y quelques semaines un premier extrait de cet album, Your song, écrit par Ed Sheeran.

Il y a quelques jours, elle dévoilé un nouvel extrait de cet album… La chanson s’appelle Anywhere et lors d’un entretien réalisé par 20 Minutes France elle a déclaré : Elle reflète parfaitement la dynamique et la couleur qui seront présentes sur l’album.

Ci-dessous on peut découvrir le clip tourné à New York :