Orelsan revient aux bases

On l’avoue volontiers, on n’a pas forcément l’habitude de passer du rap sur RJB, mais dans Décibels, on aime bien sortir des sentiers battus et vous faire découvrir des nouveautés !

Aujourd’hui, vous l’aurez donc compris, on va vous parler d’un rappeur, un rappeur français qui a conquis la génération actuelle avec des titres comme la Terre est ronde, Si seul ou encore Suicide social… On vous parle du nouveau titre d’Orelsan !

Orelsan n’a jamais cessé d’être sur le devant de la scène ces dernières années même s’il n’a pas sorti d’album solo depuis 2011… Il a consacré son temps à la mini-série Bloqués, diffusée en 2015 sur Canal +, il s’est associé le temps de deux albums à son ami Gringe avec qui il forme les Casseurs Flowters, et a également réalisé, produit et joué dans son premier film !

Malgré tout cela, les fans attendaient avec impatience le retour d’Orelsan en solo, et là, ils sont servis avec Basique, le titre qu’il a publié hier à travers une vidéo absolument génialissime qu’on vous invite à visionner ci-dessous.

La chanson n’est peut-être pas une révélation en soi, mais comme le dit Orel, on revient aux bases, avec des punchlines qui se suivent, et pour les fans de la première heure, ça fait du bien !