Une émission sur le marquis de Sade a inspiré Michael Cretu (leader d'Enigma) pour le titre "Sadeness" sorti en 1990.

Un marquis qui n'était pas tout sage (connu pour ses actes de cruauté érotique) et dont on ne trouve pas de portait officiel et réelle à 100%. Du coup les allemands d'Enigma en ont fait un à leur sauce pour accompagne leur single le plus connu..