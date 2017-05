Plein les yeux: On ne peut pas faire mieux

C'est en 1982 que le monde du hip-hop a accueilli l'un de ces plus grands tubes!

Grandmaster Flash and The Furious Five a sorti à cette époque le titre "The Message" qui est très vite de venu un hymne incontournable.

Le magazine Rolling Stone a placé le titre au 51e rang de son classement des « 500 plus grandes chansons de tous les temps » (il s'agit de la chanson des années 1980 la mieux placée, et du plus haut rang pour une chanson de hip-hop).

En 2002, elle a fait partie des 50 enregistrements ajoutés au Registre national des enregistrements (National Recording Registry) de la Bibliothèque du Congrès américain (c'est le premier enregistrement de hip-hop à recevoir cet honneur).

La chanson a également été utilisée par le gouvernement britannique dans une vidéo dans le cadre d'une campagne de sécurité routière5.

On peut entendre The Message sur l'une des radios disponibles en voiture dans le jeu vidéo Grand Theft Auto: Vice City (sorti en 2002), et dans les musiques du jeu Scarface: The World Is Yours (2006).