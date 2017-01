En 1988, Milli Vanilli a sorti le titre "Baby don't forget my number". Une chanson qui était le 2ème extrait de Girl you know it’s True, le 2ème disque du duo qui avait rencontré un très bon succès. Ce single était d’ailleurs leur premier à atteindre la plus haute marche des charts américains.

Pour la pochette, Rob Pilatus et Fab Morvan on fait simple mais efficace. Vous avez vu ces regards de séducteurs ? Un talent qui les a sûrement aider à écouler leur 30 millions de disques... ;)