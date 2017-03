Plein les yeux: c'est beau!

44 artistes américains, dont les plus célèbres de l'industrie musicale, réunis pour la bonne cause. C'était en 1985 pour le groupe USA for Africa. Ils ont sorti le titre "We are the world" pour récolter des fonds pour combattre la famine en Ethiopie. Résultat des courses, 63 millions de dollars pour l'Afrique, des tonnes de récompenses et une première place dans la liste des chansons humanitaires! Bravo et merci à tous ces artistes pour ce bel exemple!

D'ailleurs, vous sauriez tous les reconnaître?